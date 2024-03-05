تفاصيل برنامج «نتابع سوا».. يستهدف الأطفال في جميع المحافظات 

كشفت الدكتورة شذى هانئ، استشاري شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل برنامج «نتابع سوا» الذي تطبقه الوزارة لخدمة الأطفال من سن الطفولة المبكرة حتى سن 5 سنوات، موضحة أنّ البرنامج له أهمية كبيرة لمتابعة نمو تطور الأطفال لرفع وعي الأسر والآباء والأمهات والعاملين في الحضانات بعلامات تطور الأطفال، وإجراء مسح لهم ومتابعة أي علامات منذرة أو تحدٍ في نمو الأطفال.

الوحدات الصحية

وقالت هانئ لـ«الوطن»، إنّ البرنامج يسهل توعية الأسر بأهمية اللجوء إلى الطبيب أو الوحدات الصحية، حال وجود أي علامات منذرة في تطور نمو الأطفال، موضحة أنّ البرنامج يستهدف الأطفال على مستوى الجمهورية ومنهم أطفال أسرة تكافل وكرامة وعددهم 10 ملايين طفل تقريبا.

وعن أدوات البرنامج، أضافت استشاري شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ الشكل الأول لتفعيل البرنامج هو عبارة عن حقيبة تحملها الرائدة الاجتماعية إلى منزل الأسرة وبها مجموعة من الكتيبات لتوعية الأسر بأهمية متابعة نمو الأطفال وكل أشكال التطور، فضلا عن عمل مسح شامل للأسرة.

أطفال الحضانات

أما الشكل الثاني للمبادرة، فيتمثل في صندوق يشتمل على كل استخدامات أطفال الحضانات، والثالث هو الجانب الرقمي من خلال توفير الكتيبات بشكل رقمي وفيديوهات توعوية تنتشر انتشارا واسعا.

وأكدت الدكتورة شذى هانئ، أنّ البرنامج يأتي في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فالثانية تتحمل التمويل والوزارة تتحمل الجانب الفني، موضحة أنّ منهج البرنامج هو توصيل المعلومة بمختلف الأشكال للأسرة.