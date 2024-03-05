«الإسكان» تتابع معدلات تنفيذ المشروعات في 6 مدن جديدة.. وتوجيه برفع المخلفات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ مسؤولي الوزارة نفذوا عدة جولات تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان والمرافق والطرق والتطوير والخدمات بـ6 مدن جديدة، شملت «القاهرة الجديدة، والسويس الجديدة، والشروق، والمنيا الجديدة، والعبور، والفيوم الجديدة».

وقال الوزير إنّ الجولات التفقدية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة لمسؤولي الوزارة، بأهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل في حل المشكلات وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، خاصة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات في مواعيدها وبالجودة المطلوبة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع جنة السكني بالتجمع الثالث، مؤكدا ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة، وتنسيق الموقع، بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة.

الحفاظ على المظهر الجمالي لمشروعات الإسكان

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تابع تقدم أعمال الطرق الجارية بطريق (RR) قطاع التجمع الثالث، وأعمال الطرق بالتجمع السادس «مثلث الأمل»، موجّها بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» في المدينة، يرافقها مسؤولو الجهاز والمشروعات.

وتجولت مخلوف بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث يجري تنفيذ 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بمحور منخفضي الدخل، كما تفقدت نماذج للوحدات السكنية التي تم تشطيبها، وأعمال البنية التحتية شاملة أعمال المرافق.

وتابعت رئيس جهاز المدينة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق، ومنطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة التي تضم «سوقا تجارية - حضانة – مدرسة تعليم أساسي 33 فصلا»، وجميع مراحل البنية التحتية، ولاسيما أعمال الكهرباء، وأعمال إنشاء محطة الصرف المدمجة بطاقة 1000م3/يوم كمرحلة عاجلة بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، استكمل المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسؤولو الجهاز، جولاتهم المرورية بتفقد أعمال رفع الكفاءة للزراعة والنظافة بمداخل المدينة، وذلك ضمن خطة الزراعة والتجميل التى تبناها جهاز مدينة الشروق لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وتفقد رئيس جهاز الشروق، ومرافقوه، مدخلي السويس 1، و2 للمدينة، موجّها بتكثيف حملات الصيانة اللازمة للمزروعات بالمداخل، وتدعيم المسطحات بشتلات الورود، مع رفع مخلفات الصيانة الناتجة من الأعمال، كما تابع أعمال التقليم الجارية للنخيل الواقع بجُزر المحور الغربي.

وتابع المهندس علي سعد، أعمال تنسيق الموقع الجارى تنفيذها بحي النادي، ضمن أعمال رفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية للتيسير على المواطنين، والانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنّ المرحلة الحالية يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاة أمام العقارات، وحول المناطق المخصصة للزراعة، وكذا حول مراكز الخدمات، موجّها خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات، وإخلاء مواقع التنفيذ من أي عوائق بالطرق.

وأكد رئيس جهاز الشروق، أن تلك الأعمال تقع ضمن أهداف مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع المستهدف تنفيذه بالحى، حيث يتبع هذه الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بخلاف أيضاً قرب البدء فى أعمال الزراعة والتجميل.

وفي المنيا الجديدة، رافق المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مسؤولو الجهاز، للمرور على محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، لتفقد جميع مكونات المحطة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة الجارية.

وتابع رئيس الجهاز الحالة الفنية بالمروقات والمرشحات، لمعاينة ما تم تنفيذه في أعمال تطهير ورفع كفاءة المروقات والمرشحات، موجها بتلافي بعض الملاحظات الفنية، وسرعة ربط كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، وتكثيف العمل في صيانة أعمال الزراعة داخل المحطة.

ثم توجه مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لمتابعة أعمال تنفيذ الممشى السياحي بمواجهة الحي الرابع، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ممكن، وكذا ضرورة الالتزام في تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية، واختيار أجود الخامات.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال الطبقة الأسفلتية، وإعادة الشيء لأصله للطرق لمسار مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بجوار مسجد الشريف أمام المحطة.

وتابع المهندس أحمد رشاد، أعمال التطوير وتنسيق الموقع الجارية بالإسكان العائلي (2 و4 و6 و8)، ونظافة الطرق ورفع مخلفات نواتج التطوير وصب خرسانات الأرصفة.

وفي الفيوم الجديدة، أجرى المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة إلى مدينة الفيوم الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور المهندس عصام بدوى، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز المدينة.

وخلال الزيارة، استمع المهندس أحمد عمران، لشرح تفصيلي عن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بها، والتحديات التي تواجهها، ثم أجرى جولة تفقدية على جميع المشروعات بالمدينة.