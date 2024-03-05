خبير اقتصادي: الأسواق تتجه إلى الاستقرار بعد فترة من الاضطرابات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق تتجه حاليًا إلى الاستقرار بعد فترة من الاضطربات المرتبطة باضطراب سوق الصرف، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في أكثر من لقاء أن أزمة الدولار سوف تنتهي، إذ أن مصر تمتلك الأوراق الكاملة التي يمكنها أن تتجاوز بها تحدياتها الاقتصادية.

الاقتصاد المصري يتجاوز الضغوط

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كانت هناك مشكلة متعلقة بخروج استثمارات الأجانب في الديون الحكومية، موضحًا أنه بعد الحرب الأوكرانية خرجت أكثر من 30 مليار دولار بصورة أو بأخرى من السوق المصري ارتباطًا بالمتغيرات الخارجية، ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وتعرض السياسة المالية العامة المصرية لضغوط، ولكن الاقتصاد المصري يتجاوز تلك الضغوط من خلال الكثير من المبادرات التي وصلت قمتها مع اتفاقية رأس الحكمة والتي من خلالها تم سد الفجوة التمويلية.

الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني

وتابع أن الدولة المصرية اليوم لا تجد أي صعوبة في توفير عملتها الأجنبية، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع الموجودة داخل المواني المصرية التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار بضائع، سوف تحقق استقرارًا كبيرًا في الأسواق، بالإضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب.