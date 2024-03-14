حكم من لا يصلي إلا في رمضان.. هل يُقبل صومه؟

بعض المسلمين لا يؤدون فريضة الصلاة سوى في شهر رمضان فقط، دون غيره من الشهور الأخرى، ولذلك ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم من لا يصلي إلا في رمضان، وما الوزر أو الذنب الذي يترتب على ذلك الأمر.

حكم من لا يصلي إلا في رمضان

وحول حكم من لا يصلي إلا في رمضان، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنَّ ترك الصلاة من الكبائر، وورد الوعيد الشديد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك الصلاة والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حدد لها أوقاتا وقال تعالى «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا».

هل الصلاة شرط لصحة الصوم

وواصل مفتي الجمهورية قائلا: «لكن ترك الصلاة وإن كان كبيرة من الكبائر لكنه ليس شرطا في صحة الصوم فالصوم صحيح لكنه هل يقبل عند الله سبحانه وتعالى أو لا يقبل هذا أمره موكول لربنا سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله، ونحن نعيش بين الرجاء والخوف نرجو رحمة ربنا ونخاف عذابه، والله تعالى أعلم».

وأشارت دار الإفتاء على موقعها الرسمي، إلى أنّه من المعلوم أنَّه يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا من الله، والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممَّن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنَّه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه.

وتابعت الدار: "فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله"، وأشارت إلى أنّه ممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي، وواصلت: "فالأول يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله، والثاني لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء".