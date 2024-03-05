نجوم «إمبراطورية ميم» يروجون للمسلسل: «كلها كام يوم وتعرفوا هنعمل إيه»

لاتزال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تروج لمسلسلاتها عبر شاشاتها ومنصاتها المختلفة، ومن بين المسلسلات التي أنتجتها مسلسل إمبراطورية ميم، الذي تدور أحداثه في إطار عائلي درامي حول الأب «مختار أبو المجد» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، حيث يجد نفسه مسؤولا عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته.

قصة مسلسل «إمبراطورية ميم»

حيرة كبيرة تنتاب «مختار أبو المجد»، وذلك بعد وفاة زوجته ووقوعه في قصة حب جديدة، ليواجه الكثير من المواقف الحياتية المختلفة مع أولاده وقصة حبه الجديدة، ليظل التساؤل هل يتزوج «النبوي»، بعد وفاتها؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، عبارة عن قصة اجتماعية مشوقة، تستعرض أهمية تخصيص وقت ومكان للعب طفلك يوميا وترفيهه، وهو من بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، مع إضافة بعض المعالجات الكتابية من المؤلف.

أبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»

أبطال المسلسل روجوا له عبر قناة DMC، حيث من المقرر أن يُعرض عليها في رمضان 2024، وقالت النجمة نشوى مصطفى: «مفيش حد في حنية قلبه من زمان، من وإحنا صغيرين، بس عنده عيبيبن الأول مبيعرفش يعبر عن مشاعره، والثاني مش بيعجبه طبيخي، مين بقى اللي مبيعجبوش طبيخي؟.. كلها أيام وتعرفوا».

النجم محمد محمود عبدالعزيز، رّوج أيضا لمسلسل إمبراطورية ميم، قائلا: «هاتهولي يقعد قدامي كام يوم وأنا هفرمه.. كلها كام يوم وتعرفوا هفرم مين!».

وبابتسامة خفيفة كعادته، أطل الفنان محمود حافظ في البرومو الترويجي لمسلسل «إمبراطورية ميم»، كاشفا عن جزء من شخصيته قائلا: «ربنا معاك يا مخ.. علشان تعرفوا مين مخ يومين وهتعرفوا».

ولم يتوقف ظهور النجوم عند هؤلاء، بل ظهرت الطفلة منة أحمد زاهر، بابتسامة بريئة مروجة لشخصيتها قائلة: «هاي أنا منة وهما عمرهم ما سمعوا كلامي، بس دايما انا اللي بطلع صح.. كلها كام يوم وتعرفوا إيه اللي بيحصل».

وبنظرة شريرة، كاشفة عن ملامح دورها في المسلسل، أطلت النجمة مايان السيد مرّوجة للمسلسل قائلة: «أنا مبحبش أبقى كتاب مفتوح قدام الناس.. كلها كام يوم ونشوف».

كما ظهرت الفنانة الشابة هاجر السراج، مرّوجة للمسلسل قائلة: «أنا مكنتش عاوزة اعمل كدة، بس هو اضطرني اعمل كدة.. كلها كام يوم ونعرف أنا عملت إيه!».

الفنانون يروجون لمسلسل«إمبراطورية ميم»

النجمة إلهام، ظهرت بنظرة حزينة خلال ترويجها لمسلسل إمبراطورية ميم، تدل على شخصيتها قائلة: «هما عمرهم ما حبوا مايا بس انا هفضل ممتنة ليها لآخر يوم في عمري.. وكلها كام يوم ونعرف مين هي؟»، بينما روجت يارا عزمي قائلة: «فكر في كلامي وهنتكلم تاني».