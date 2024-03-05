الرئيس التنفيذي لراديو 9090: نقدم وجبة دسمة في رمضان.. وانتظروا «العوضي» لأول مرة على شبكات الإذاعة (حوار)

عبدالفتاح مصطفى: إسعاد يونس تقدم مسلسلاً إذاعياً يبرز قيمة وأصالة مصر.. وبرنامج «لحظة صفا» للدكتور أسامة الأزهرى يشير إلى دلائل فعل الخير خلال الشهر الكريم

نتمنى أن نكون عند حسن ظن المستمعين وأن نكون رقم «1»فى الإذاعات

«نقدم هذا العام خريطة متكاملة ووجبة دسمة لكل مستمعى إذاعة 9090»، هكذا تحدث عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذى لراديو 9090، عن خطته لشهر رمضان 2024، حيث يستعد لتقديم شبكة متكاملة من البرامج والمسلسلات الإذاعية على مدار 30 يوماً، تتنوع ما بين البرامج الدينية والمسابقات، والتاريخية، وبرامج أخرى تخص المرأة، فضلاً عن تقديم برامج للطبخ التى تناسب الشهر الكريم.

وقال عبدالفتاح مصطفى لـ«الوطن»: إذاعة راديو 9090 صنعت لنفسها مكانة خاصة منذ أكثر من 11 عاماً، لذلك حرصنا على تقديم خريطة برامجية رمضانية متنوعة ودسمة تناسب كل الأذواق، تحت شعار «ما يطلبه المستمعون»، ومن أبرز تلك الأعمال مسلسل «جريمة نص النيل» بطولة الفنان أحمد العوضى، فهو للمرة الأولى يكون موجوداً على مستوى الإذاعات الأخرى، بالتعاون مع الفنانة مى كساب.

وأضاف «عبدالفتاح»: نقدم هذا العام مسلسل «ميعاد مع إسعاد» مع الإعلامية إسعاد يونس، وهو عمل يستمد فكرته الرئيسية من روح الأصالة والقيمة الكبيرة لمصر، وأيضاً تقديم مسلسل «زوجة تحت الطلب» للإذاعى محمد نشأت وويزو، وهو عمل كوميدى يقدم بشكل مميز ومعاصر، وعبارة عن حلقات منفصلة كل يوم مشكلة جديدة على مدار 30 يوماً، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من إيهاب الزناتى، ساندى مراد، سامح عبدالعزيز، محمد طه، خالد على، مروة عبدالرحمن، تأليف هشام يحيى، إخراج محمد نشأت.

وتابع: استطعنا أن نضع للفوازير مكانة خاصة هذا العام، من خلال برنامج «فزورة» (اعرف مين) للإعلامية فاطمة مصطفى، التى تقدم على مدار 30 حلقة «إفيهات» شهيرة للفنانين، فكل محطة سوف نقابل فيها فناناً مشهوراً له «لزمة»، وسيكون هناك توزيع عدد من الجوائز.

وتابع: تُعد شبكة 9090 الأولى على كل المستويات بين المحطات الإذاعية باستمرار وخاصة فى شهر رمضان، لأنها أيضاً تهتم بالبرامج الدينية المعروضة على الشبكة منها برنامج «لحظة صفا» للدكتور أسامة الأزهرى، الذى يشير إلى دلائل فعل الخير فى الشهر الكريم بين الناس ونصائح دينية لكيفية عمل الخير فى الدنيا، وأيضاً برنامج «مع آيات الله»، وهو برنامج دينى يبحث فى الأخلاقيات والقيم التى تهم المسلم طوال شهر رمضان، مستدلاً على ذلك بآيات الله، ويناقش البرنامج 30 آية، تمثل 30 قيمة، مع الثواب العظيم لكل آية طوال الشهر المبارك.

وتحدث عن برامج شهر رمضان هذا العام قائلاً: من المقرر تقديم برنامج «عندما يحكى شهريار» مع الإعلامى رامى الحلوانى الذى تدور فكرته حول أن شهريار هو الذى يحكى مشكلاته مع شهرزاد وليس العكس كما تعودنا، كما أننى أقدم برنامج «حلى ودنك»، وهو برنامج يتناول أهم الموالد فى محافظات مصر، وعن برامج الطبخ قال الرئيس التنفيذى لراديو 9090: نقدم هذا العام برنامج «فطارك مصرى» مع الشيف حسن حسونة، والذى من خلاله نقوم بتحضير مائدة الإفطار يومياً، وأيضاً عرض طرق تحضير وجبات السحور بشكل اقتصادى على مدار 30 يوماً.

واستطرد حديثه: تقدم شبكة 9090 بعض البرامج الترفيهية خلال الشهر الكريم بجانب برنامج فوازير «اعرف مين»، تقدم الشبكة هذا العام برنامج «عربيتك فى رمضان» مع معتز عاطف، وهو برنامج يحتوى على معلومات عن مالكى السيارات القدامى والأدباء والكتاب، واستقبال استفسارات الجمهور، وأيضاً عرض برنامج «مايفوتكش» وهو من تقديم الإعلامية عبير بسيونى، ويعرض يومياً فى تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد فى 10:15 صباحاً.

وأكمل حديثه: لا يمكن أن نغفل برنامج «عمارة الحاج رمضان» للإعلامى أحمد يونس، حيث يعود هذا العام بقصص وحكايات لسكانها الطيبين والذى يحمل شعار «ويبقى الأثر»، حيث يركز البرنامج هذا العام على التأكيد على أهمية الأثر الطيب الذى يمكن أن يتركه الإنسان فى حياة الآخرين، حتى لو كان بسيطاً، وكيف أن هذا الأثر قد يغير حياة شخص أو يساعده فى تخطى صعابها، وأيضاً برنامج «الحكاية فيها هى» مع شيماء حافظ الذى يعتمد على فكرة استضافة شخصيات عامة من الرجال، ولكن بالتحدث عن دور النساء فى حياتهم. وتمنى عبدالفتاح حسن الخير والسعادة لمستمعى إذاعة 9090 قائلاً: نتمنى أن نكون عند حسن ظن المستمعين فى شهر رمضان، وأن نكون رقم «1» فى الإذاعات كما تعودنا وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى فى المقام الأول، وأيضاً مستمعينا الواثقين فى برامجنا، لذا حرصنا على تقديم برامج ومسلسلات إذاعية متنوعة وتجذب المستمعين إلى إذاعتنا