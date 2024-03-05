ختام دورة المحبة والسلام لكرة القدم بقرية دير أبوحنس في ملوي

اُختتمت فعاليات دورة المحبة والسلام لكرة القدم بمركز شباب دير أبوحنس بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وسط أجواء احتفالية رائعة عكست روح التعاون والمودة بين الشباب.

دعم الأنشطة التي تُشجع على الترابط

حضر ختام الدورة اللواء حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، ممثلاً عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بدعم الأنشطة الرياضية التي تُشجع على الترابط الاجتماعي بين شباب المنيا.

وشهدت المباراة النهائية صراعاً قوياً بين فريقي بنى روح ونزلة البرشا، حيث تميز الأداء بالمهارات العالية والروح الرياضية، لينتهي اللقاء بفوز فريق بنى روح بالمركز الأول، وتم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول، فريق بنى روح، كما تم تكريم فريق نزلة البرشا صاحب المركز الثاني.

نشر ثقافة المحبة والسلام بين الشباب

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر ثقافة المحبة والسلام بين الشباب، ودعم الأنشطة الرياضية التي تُعزز من قدراتهم وتُنمي مهاراتهم.

وأشاد رئيس مركز ملوي، بالجهود المبذولة من قبل إدارة مركز شباب دير أبوحنس في تنظيم الدورة، مؤكداً على أهمية مثل هذه الأنشطة في بناء جيل شاب يتمتع بالروح الرياضية والقيم الأخلاقية.

وعبر المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لجميع من ساهم في تنظيمها، مؤكدين على أنها تجربة مميزة ساعدت على تعزيز روح التعاون والترابط بينهم.