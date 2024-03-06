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دراما المتحدة

مواعید عمل المحال في رمضان 2024.. باق 4 أيام على تطبيق القرار

كتب:

انتصار الغيطانى
03:00 م | الأربعاء 06 مارس 2024
مواعید عمل المحال في رمضان 2024- أرشيفية

مواعید عمل المحال في رمضان 2024- أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان، حرصت وزارة التنمية المحلية، على إعلان وتحديد مواعید عمل المحال في رمضان 2024، وهو القرار الذي سيُطبق رسميًا الأحد المقبل 10 مارس، إذ يشغل ذلك الأمر، كثير من أصحاب المحلات لتسهيل تقديم الخدمات المختلفة إلى المواطنين خلال الشهر الكريم.

مواعید عمل المحال في رمضان 2024

ووفقًا للقرار الصادر عن التنمية المحلية، فإن مواعید عمل المحال في رمضان 2024، ستكون حتى الساعة 2 صباحًا، مع استمرار عمل خدمات التيك أواي بالكافيهات والمطاعم على مدار 24 ساعة.

وقد ألزم القرار الصادر عن التنمية المحلية، جميع الورش الكائنة داخل المناطق السكانية، بالغلق يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، في حين يستمر العمل على مدار اليوم بالورش المقامة على الطرق المختلفة، إضافة إلى استمرار العمل بمحطات الوقود.

محلات يستمر عملها 24 ساعة يوميا

وقد نصّت المادة الثانية من قرار التنمية المحلية، أن المحلات التي سيسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، هي (الصيدليات - الأفران - محلات السوبر ماركت - محلات البقالة- المخابز)، مع مراعاة استمرار العمل في محلات الأنشطة الليلية مثل (محال بيع الفاكهة والخضراوات - محلات الدواجن - أسواق الجملة).

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بقلم انتصار الغيطانى