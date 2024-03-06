خبير تكنولوجي: لا يوجد نظام تقني محصن ضد الأخطاء بشكل كامل

أكد أحمد طارق، خبير تكنولوجيا معلومات، أن عطل منصة فيسبوك أمس ليس الأول من نوعه في الفترة الأخيرة، فهذه الأعطال الكبيرة قد تحدث في أي وقت وعلى أي منصة عالمية، حيث أن التكنولوجيا ليست خالية من الأخطاء بنسبة 100%.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة TeN، أضاف طارق أن جميع المستخدمين يمكنهم تعزيز أمان حساباتهم عبر جعل كلمات السر للحسابات تزيد عن 16 رقما أو حرفا، بهدف تقليل احتمالية تعرض الحسابات للاختراق.

وأكد الخبير أن المشكلة التي واجهت فيسبوك ليست مجرد مسألة فنية تتعلق بالبنية التحتية للشبكة بل تتجاوز ذلك، لتشمل خسارة ثقة العملاء والمستخدمين، الذين يمثلون رأس المال الأساسي للشركة.

تبني استراتيجيات أمنية فعالة

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاضطرابات التقنية التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت على مستوى العالم، ما يستدعي توخي الحذر وتبني استراتيجيات أمنية فعالة لحماية البيانات الشخصية والحسابات الرقمية.