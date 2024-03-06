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دراما المتحدة

ضبط 11 متهما بالتنقيب عن الآثار في الشرقية والإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
01:55 م | الأربعاء 06 مارس 2024
ضبط متهم.. تعبيرية

ضبط متهم.. تعبيرية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الشرقية – الإسماعيلية) عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (4 عمال).. لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين وجود حفرة وعُثر على (الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

وجرى ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة في الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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