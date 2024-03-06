ضبط 11 متهما بالتنقيب عن الآثار في الشرقية والإسماعيلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الشرقية – الإسماعيلية) عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (4 عمال).. لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين وجود حفرة وعُثر على (الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

وجرى ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة في الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.