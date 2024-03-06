فنانون يشاركون في أكثر من مسلسل بموسم رمضان 2024.. أبطال وضيوف شرف

تقدم الشركة المتحدة، في موسم رمضان 2024، عددا كبيرا من الأعمال الدرامية للعديد من النجوم، وبعضهم يظهر في أكثر من مسلسل.

شيماء سيف في الكبير أوي 8 وفراولة

تشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2024، بعملين درامين يحملان الطابع الكوميدي، إذ تنضم إلى قائمة ضيوف الشرف في مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي بشخصية كرتونية شريرة، كما تقدم شخصية «سامية سوشيال» في مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وحجاج عبد العظيم وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

سلوى خطاب شعبية مع مصطفى شعبان وكوميدية مع ريهام حجاج

وتقدم الفنانة سلوى خطاب خلال مارثون رمضان 2024، عملين دراميين، يختلف دورها في كل منهما، إذ تشارك في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان بشخصية شعبية في سوق السمك، بينما تقدم من خلال مسلسل صدفة مع ريهام حجاج، شخصية امرأة متزوجة من خالد الصاوي مصفف الشعر مع بعض اللمسات الكوميدية التي تضعها خلال العمل.

سلوى عثمان بـ3 أعمال درامية في رمضان 2024

وتشارك الفنانة سلوى عثمان هذا العام في 3 أعمال درامية خلال شهر رمضان 2024، هي مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والعمل الثالث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

نور إيهاب في الحشاشين وصدفة

وتشارك الفنانة الشابة نور إيهاب، في مارثون رمضان 2024، بعملين مختلفين، إذ تقدم من خلال مسلسل الحشاشين شخصية تاريخية، لتنتقل إلى مسلسل صدفة وتقدم من خلاله شخصية كوميدية بعض الشيء.

رحاب الجمل في عملين دراميين

وتشارك رحاب الجمل في رمضان 2024 بعملين دراميين، هما مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد رزق، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

وليد فواز في جودر وحق عرب

يشارك وليد فواز في عملين دراميين أيضا إذ يقدم مسلسل حق عرب بجانب أحمد العوضي، ويشارك أيضاً في مسلسل جودر بجانب ياسر جلال وياسمين رئيس، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.