ما معنى اسم «فزاع».. هل يشارك في الكبير أوي 8؟

بـ«شارب» كبير الحجم، وصوت قوي يستطيع تمييزه الكبير والصغير، تميز الفنان هشام إسماعيل طيلة مشاركته بسلسلة مسلسلات الكبير أوي، بأجزائها الـ7، بشخصية «فزاع» التي تعلق بها الجمهور خلال السنوات الماضية، حتى أصبح عدم ظهوره في الإعلان الترويجي للعمل، سؤالًا شائعًا عن مشاركته واعتذاره عن الموسم الثامن.

فزاع، أحد العاملين بمنزل الكبير، وربما يدير أعماله، ويشاركه العديد من أموره، حجز مقعدًا في قلوب العديد من المشاهدين والجماهير، إلا أن ظل اسمه من ضمن قائمة عائلة الكبير التي يُطلق عليها أسماء غير مألوفة.

ما معنى اسم «فزاع»؟

وفقًا للمعجم بالبحث عن معنة اسم «فزاع» من الأصل فَزَّاعَةٌ، معناها إِنَّهُ رَجُلٌ فَزَّاعَةٌ أي يُفْزِعُ النَّاسَ كَثِيراً، كما تُطلق كلمة فَزَّاعَةُ الطُّيُورِ، على تِمْثَالٌ عَلَى شَكْلِ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَشِّ وَالثَّوْبِ يُنْصَبُ فِي الْمَزَارِعِ لِتَخْوِيفِ الطُّيُورِ وَالحْيَوَانَاتِ.

فُبينما يأتي مشتق من الاسم فزَعة، وهو من يفزَع من النَّاس كثيرًا، وفقًا لمعجم اللغة العربية المعاصر.

وذكرت كلمة «فزع» في القرآن الكريم بسورة النمل، ففزع، ومعناها خاف خوفا.

والفعل يفزِّع، تعني أخافه، أزعجه، روّعه، يحسب معجم اللغة العربية المعاصر.

هل يشارك فزاع في الجزء الثامن من الكبير أوي؟

وتسبب عدم ظهور الفنان هشام إسماعيل في الإعلان الترويجي لمسلسل الكبير أوي 8، في تساؤلات حول مشاركته، خاصة وإنه أوضح من قبل في تصريحات تليفزيونية، سابقة، أنّه لن يكون ضمن فريق عمل المسلسل الشهير بنسبة كبيرة، قبل أن يتفاجأ الجمهور باستكماله تصوير الجزء الثامن من المسلسل، وإنه من المقرر أنه سيكون ضمن فريق عمل في رمضان 2024.