أحمد الليثي ناصف: «خد وهات في علم المفاوضات» أول كتاب عربي في هذا الشأن بطريقة مبسطة

قال الدكتور أحمد الليثي ناصف، المستشار الدولي في الإدارة الاستراتيجية، إن المفاوضات ليست علمية بحتة، موضحًا أن المفاوضات تتغير من مكان لمكان، ومن بيئة لأخرى، متابعًا: «لا يمكن التفاوض في أمريكا مثلما يتم في الصين، لذلك لا تدرس المفاوضات إلا أجزاء معينة منها فقط، وهو الجزء العلمي ولكن الجزء الفني لا يدرس».

كتاب «خد وهات في علم المفاوضات»

أضاف «ناصف»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنه يزعم أن كتاب «خد وهات في علم المفاوضات»، أول كتاب عربي يكتب بالأمثلة العربية والحياة العربية، بعيدا عن كتب المفاوضات التي يتم ترجمتها.

مضمون كتاب «خد وهات في علم المفاوضات»

وتابع: «الكتاب يشرح الجزء العلمي ليعطي الفكرة الأساسية، وبعد ذلك يدخل في الجزء الفني ليشرحه، وهذا النطاق في المفاوضات أشبه بأي فن، وتتفاوت نسبة المواهب من إنسان لآخر، والجزء الفني ليس بإمكان كل إنسان أن يتعلمه بشكل كلي لأن الموهبة فطرية بطبيعتها، ولكن يمكن أن يتحسن فيه بقدر كبير من خلال الممارسة والتعلم».