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دراما المتحدة

هاني حتحوت ومحمد الليثي ينضمان إلى إذاعة «أون سبورت أف أم»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:47 م | الأربعاء 06 مارس 2024
هاني حتحوت

هاني حتحوت

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام الإعلاميين هاني حتحوت ومحمد الليثي إلى إذاعة «أون سبورت أف أم».

أول ظهور لهاني حتحتوت والليثي بإذاعة «أون سبورت أف أم»

ويظهر حتحوت والليثي لأول مرة عبر «أون سبورت أف أم»، بداية من شهر رمضان المقبل، حيث يقدم هاني حتحوت برنامج «الكلام المضبوط مع هاني حتحوت»، في الثانية ظهرًا، طوال أيام الأسبوع، فيما يقدم محمد الليثي برنامج «نجوم في عز الضهر» في الثالثة عصرًا، طوال أيام الأسبوع.

إذاعة «أون سبورت أف أم»

يعد حتحوت والليثي أحدث الوجوه المنضمة لإذاعة «أون سبورت أف أم»، والتي تضم كوكبة من نجوم الإعلام الرياضي، على رأسهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وخالد الغندور وأيمن يونس ومحمد فضل ووليد صلاح الدين.

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