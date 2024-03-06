أعلى سعر للدولار في 10 بنوك اليوم الأربعاء.. «اعرف آخر تحديث»

شهد سعر الدولار اليوم العديد من التحركات حتى استقر في البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى سعر للدولار اليوم في 10 بنوك مختلفة.

أعلي سعر للدولار اليوم في 10 بنوك

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك المعلنة عبر مواقعها بعد التحركات الأخيرة التي شهدها سعر صرف الدولار اليوم، جاء أعلى سعر للدولار اليوم في 10 بنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.50 جنيه للشراء، وسجل 49.60 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 49.43 جنيه للشراء، و سجل 49.57 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 49.50 جنيه للشراء ، وسجل 49.60 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنكCib

سجل سعر الدولار اليوم 49.50 جنيه للشراء، وسجل 49.60 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 50.75 جنيه للشراء، و سجل 50.85 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 50.75 جنية للشراء، وسجل 50.85 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.45 جنيه للشراء، وسجل 49.55 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 49.50 جنيه للشراء، وسجل 49.60 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم 49.50 جنيه للشراء، وسجل 49.60 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم 49.40 جنيه للشراء، وسجل 49.50 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.