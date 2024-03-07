بعد 3 أسابيع من طرحه.. فيلم وقت إضافي مهدد بالسحب من السينمات

تتنافس الأفلام بدور العرض السينمائية والتي بلغ عددها 12 فيلمًا، وهي «الحريفة، رحلة 404، أبو نسب، الإسكندراني، أنف وثلاثة عيون، التجربة الدنمراكية، السيستم، درويلة، وقت إضافي، شماريخ».

إجمالي إيرادات فيلم وقت إضافي

وأوضح مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم وقت إضافي حقق إجمالي إيرادات بلغت 588 ألفًا و344 جنيهًا بعد 3 أسابيع من طرحه بالسينمات، ما جعله مُهددًا بالانسحاب لضعف إيراداته بشكل متزامن.

قصة فيلم وقت إضافي

وتدور أحداث فيلم وقت إضافي، من بطولة خالد الصاوي في إطار تشويقي، حول ثلاثة رجال محتالين ويحلمون بتحقيق ثروة كبيرة من خلال النصب والاحتيال، ويخططون لصفقة كبيرة من خلال اختطاف أحد الأشخاص بإحدى المصحات العلاجية، لتطور الأحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم وقت إضافي

فيلم وقت إضافي من بطولة عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، إبرام سمير، عماد رشاد، وآخرين من إخراج أسامة عمر وتأليف رشاد رشدي.