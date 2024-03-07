أحمد فتحي يعود للشخصيات الخيالية.. من «جني المصباح» لـ«مسرور السياف» في جودر

من «جني المصباح» لـ«مسرور السياف»، كلها شخصيات خيالية جسدها الفنان أحمد فتحي في الدراما والسينما ومسلسلات الرسوم المتحركة، استطاع بها أن يجذب الجمهور إلى موهبته، بسبب الكوميديا التي تطغى على شخصياته.

مسرور السياف أحد أشهر الشخصيات الخيالية التي تناولها الفن المصري على مدار السنين، وآخر من جسدها كان أحمد فتحي في مسلسل جودر، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024، ويسلط الضوء على حكاية من حكايات «ألف ليلة وليلة».

فريق عمل مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، ووفاء عامر، والعمل الدرامي من إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبدالمغيث.

شخصية جني المصباح سيد

أما عن شخصية جني المصباح سيد المرتبطة بالعديد من الحكايات الخيالية، والتي أداها الفنان أحمد فتحي بشكل مختلف في فيلم الحرب العالمية الثالثة، وهي شخصية خيالية في متحف الشمع الذي يحتوي على تماثيل لأهم الشخصيات على مدار التاريخ سواء الشريرة أو الطيبة لتعود الحياة إليهم من جديد، وفي ظل هذه الأحداث يعثر الفنان أحمد فهمي على المصباح السحري الذي يخرج منه الجني.

فريق عمل فيلم الحرب العالمية الثالثة

فيلم الحرب العالمية الثالثة، من بطولة شيكو، هشام ماجد، وأحمد فهمي، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، وإنعام سالوسة، والعمل السينمائي من إخراج أحمد الجندي.