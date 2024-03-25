هل يجوز الصيام على جنابة في رمضان؟.. أزهري يوضح الإجابة

الدين الإسلامي ملئ بالأحكام الشرعية الخاصة بالصوم، وحول حكم الصيام على جنابة في رمضان، بحث الكثير من الرجال عن ذلك الأمر لمعرفة ما إذا كان يفسد الصيام خلال رمضان أم لا، وفي التقرير التالي تجيب «الوطن» عن هذا السؤال.

حكم الصيام على جنابة في رمضان

وعن حكم الصيام على جنابة في رمضان، قال عبد الحميد الاطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من صام على جنابة صيامه صحيح، ولكن عليه أن يغتسل بعد ذلك، حيث قال: «إذا طلع الصباح على العبد وهو جُنُب لا حرج في ذلك، يكمل صيامه بشكل طبيعي ولكن عليه أن يغتسل مع بداية اليوم حتى يتمكن من أداء الصلاوات».

وأوضح الأطرش في إجابته عن سؤال حكم الصيام على جنابة في رمضان أنها ليست واحدة من مبطلات الصيام، ومن الأمور غير المستحبة تأخير الاغتسال منها خلال رمضان، لأنه من المكروه أن يبقى المرء جنبا لوقت طويل.

الصيام على جنابة

وأوضح خلال حديثه عن حكم الصيام على جنابة في رمضان أن أذان الفجر لو أذن على العبد أثناء الاغتسال، على استكمال الغسل والصيام بشكل طبيعي ولا حرج في ذلك، لكن التأخير في الغسل من الأمور المكروهة.

ولفت خلال حديثه عن حكم الصيام على جنابة في رمضان، إلى أن للرجل الحق في معاشرة زوجته في أوقات غير أوقات الصيام، ومع أذان الفجر، يصبح من الأمور الممنوعة أن يقترب الرجل من زوجته إلى أن يؤذن المغرب.