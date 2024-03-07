قلبها أصغر من قلب الرجل.. هل المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة؟

من المعروف أن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، وأنها تحتكم في أمور كثيرة على عاطفتها ومشاعرها، دون معرفة سبب، لكن الدكتور يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، وعضو أكاديمية العلوم الروسية، أجرى دراسة أثبتت أن عضلة قلب المرأة أصغر من قلب الرجل، ولذا يوجد عديد من الاختلافات بينها الرجل وبين المرأة، في درجة التحمل والإصابة بالأمراض القلبية.

وذكر الطبيب الروسي، عدد من الاختلافات، من بينها أن قلب المرأة أصغر، وأن عدد ضربات قلبها 80 نبضة في الدقيقة، بينما الرجل 70 فقط، ويرجع ذلك إلى أن الأوعية الدموية في قلب المرأة أضيق، كما أثبت أن دقة تخطيط قلب المرأة أقل، بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر في مخطط كهربية القلب.

الاختلافات بين قلب الرجل والمرأة

الاختلافات الكثيرة بين قلب الرجل والمرأة أرجعها الدكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي القلب والأوعية الدموية، إلى صغر حجم قلب المرأة عن الرجل نسبيًا، وهو ما أدى إلى عديد من الاختلافات بينهما، وهي:

الوظيفة: ينبض قلب المرأة بشكل أسرع من قلب الرجل، بينما يضخ قلب الرجل كمية أكبر من الدم في النبضة الواحدة.

رد الفعل عند التعرض للإجهاد: يؤدي بذل الجهد الشاق إلى ارتفاع معدل نبضات قلب المرأة، بينما يؤدي الإجهاد ارتفاع ضغط الدم للرجل، إذ تنقبض شرايينه عند العمل الشاق.

الشعور بأمراض القلب: تشعر النساء بألم قصير في الجزء العلوي من البطن، ما يجعلها تتأخر في زيارة الطبيب لتشخيص المرض، بينما الرجل يشعر بألم شديد وواضح في منطقة الصدر.

من الأكثر عرضة للأزمة القلبية؟

بحسب «عبد الوهاب» النساء هن الأكثر عرضة للأزمات القلبية أو مشكلات القلب بوجه عام، إذا كانت هناك إصابة بأمراض مزمنة أخرى، وتختلف الأعراض التي تشعر بها المرأة عند حدوث النوبة القلبية عن نظيرتها عند الرجل، وهذه الأعراض هي:

الشعور بالرهبة.

الدوخة أو الإغماء.

الإرهاق الشديد بشكل عام.

الغثيان والقيء.

ضيق مفاجئ في التنفس.

أما أعراض الأزمات القلبية عند الرجل فتتمثل في:

التعرق البارد.

آلام شديدة في الصدر.

آلام شديدة في الذراع الأيسر.

نصائح لتجنب أمراض القلب

ينصح «عبد الوهاب» عند الشعور بأي من أعراض النوبة القلبية، بأن يتناول الإسبرين المرشح له من الطبيب المختص، ويطلب الإسعاف بشكل فوري، بالإضافة على حرص المريض على الهدوء.

وأشار إلى أن الروتين اليومي وممارسة التمارين الرياضية من الأمور المهمة للحفاظ على صحة القلب، إذ يعد تناول الوجبات في أوقات منتظمة بشكل سليم وصحي مع المواظبة على قسط من التمارين الرياضية، مقوي لعضلة القلب بجانب التحسين من كفاءتها.