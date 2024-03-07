«حتى لو نمت ساعتين بس».. 7 نصائح للاستيقاظ بنشاط كل يوم

النوم يمثل جزءاً ضرورياً من يوم الإنسان لا يقل أهمية عن الطعام والماء، لدوره في ضبط الوظائف الحيوية في الجسم والتأثير على الدماغ والقلب، لكن بعض الناس تحرمهم ظروف العمل أو الدراسة من الحصول على قدر كافٍ من النوم وهنا التساؤل، هل يمكن أن يقضي هؤلاء الأشخاص يومهم بنشاط؟

كيف تزيد جودة النوم لتستيقظ نشيطاً كل يوم؟

تعمل الممارسات الصحية قبل النوم على زيادة جودته، وبالتالي الاستيقاظ بنشاط وممارسة المهام المختلفة بكفاءة عالية حتى لو لم ينَل الشخص قسطاً كافياً من النوم، وحدد تقرير لشبكة «CNBC» الأمريكية هذه الممارسات في النقاط التالية:

1. تقليل الإضاءة في الغرفة، إذ يعزز الظلام من الاسترخاء ويزيد من جودة النوم وينصح باستخدام ستائر معتمة على النوافذ لمنع نفاذ ضوء الشمس في الصباح.

2. خفض درجة الحرارة، لأن الغرفة الأكثر برودة تحفز الجسم على الاسترخاء وتجعله يشعر بأنه حصل على قدر كافٍ من الراحة على عكس النوم في درجات حرارة مرتفعة.

3. تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً، لتجنب مشاكل الهضم التي يبقى أثرها بعد الاستيقاظ متمثلاً في إصابة الجسم بالخمول.

4. الاستحمام بماء دافئ، الذي يعمل على تنظيم ضربات القلب أثناء النوم وهو ما يكون له تأثير على أداء وظائف الجسم بعد الاستيقاظ.

5. استخدام رائحة مهدئة، مثل زيت اللافندر الذي أثبت فاعلية في مساعدة الجسم على الاسترخاء، وبالتالي النوم بسرعة والاستفادة من الوقت المخصص من النوم حتى وإن كان قصيراً.

6. ممارسة تمارين التمدد فور الاستيقاظ الذي يمنح الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة والتخلص من الكسل المصاحب للنوم.

7. النوم على مرتبة مريحة من شأنه زيادة جودة النوم وتعويض الجسم عن الساعات اللازمة لاستعادة نشاطه.