شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمٌدعمة ومٌكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جهود تموين بني سويف خلال شهر فبراير 2024

جاء ذلك خلال بيان صحفي لإدارة الإعلام في ديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الخميس، الذي استعرض جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات التموين خلال شهر فبراير 2024، في إطار متابعة محافظ بني سويف، المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

تحرير 880 محضرا تموينيا خلال شهر في بني سويف

وأسفرت عن تحرير 880 محضرا تموينيا خلال شهر فبراير، بينها 517 محضرًا لمخالفات بالمخابز، و235 محضر بالمحلات التجارية ومحطات الوقود ومُستودعات البوتاجاز، بينها 42 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، و60 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضراً للذبح خارج المجازر، 11 محضرا لإدارة منشآت بدون ترخيص، و70 محضرا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المحاضر.

التحفظ على كميات من السلع

كما أسفرت الحكمة عن تحرير36 محضرًا للمسؤولين عن محال ومخازن مواد غذائية، لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع، وكذا لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.