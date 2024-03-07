نهى بسيوني: ظروفنا ما سمحتش نعمل فرحنا.. وابنتي فاجأتنا في حفل زفافها (فيديو) 

«جبر الخواطر على الله»، مبدأ رحيم وحنون يتبعه الكثيرون مع بعضهم البعض، ولأن الأقربين أولى بالمعروف، فقد حرصت العروس مريم في حفل زفافها على تحية والديها ودعوتهما لأداء الرقصة الأولى في الحفل، نظرا لأنهما لم يتمكنا من تنظيم حفل زفافهما عندما تزوجا.

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا يوضح قيام عروسين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بإقامة حفل زفافهما في بلدهما مصر، وخلال الحفل دعت العروس «مريم» الحضور لتحية والدها ووالدتها، طالبة منهما أن يصعدا على منصة الزفاف لأداء الرقصة الأولى لهما، قائلة «والدي ووالدتي لما اتجوزوا معملوش حفل زفاف، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى».

وأجرى برنامج «مصر تستطيع»، لقاء مع والد ووالدة العروس «مريم»، عبر فيديو كونفرانس من «كاليفورنيا».

وقال والدة العروس «نهى بسيوني»، «ظروفنا لم تكن تسمح وقتها لإقامة حفل زفاف، ومن وقت زواجنا حتى الآن، وإحنا دايما نتكلم أننا المفروض نعمل فرح، ونفسنا نعمل فرح».

وأضافت، «بنتنا جميلة، وأخدت بالها إحنا نفسنا في إيه، وأعطت لنا الرقصة الأولى، وكل عروسة بتكون منتظرة ترقص مع عريسها في يوم زفافها، واللى عملته معانا كانت مفاجأة غير متوقعة».