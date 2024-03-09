لمدة شهرين.. تدريب عملي لطلاب «السياحة» بالفنادق خلال الصيف المقبل

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بموجب البروتوكول المبرم بين الغرفة وكلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، على توفير التدريب العملي لطلبة الكلية لمدة شهرين خلال فترة الصيف، للمقيدين بالصفين الثاني والثالث، فإنه على كل فندق تحديد طلباته من تخصصات الطلاب الذين يرغب في تدريبهم خلال الصيف المقبل.

عدد الطلاب المستهدف تدريبهم

وأوضح «نصار» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على فنادق الجمهورية كافة، أنه في حالة رغبة الفندق في الاستفادة من هذا الاتفاق، يرجى إرسال خطاب لكلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، محدد به عدد الطلاب المراد تدريبهم، والقسم الذي سيتدربون به، ومدى توافر الإقامة بالفندق خلال فترة التدريب، ونوع المتدرب سواء ذكر أو أنثى، واسم المسءول عن التدريب.

إعداد أجيال واعدة من العمالة الفندقية

ولفت عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على تدريب عملي بالفنادق، يأتي في إطار حرص الغرفة على إعداد أجيال واعدة من العمالة الفندقية، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة المقيدين في كلية السياحة والفنادق.