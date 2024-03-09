5 فوائد مذهلة لعشبة الأشواجندا.. وفئات ممنوعة من تناولها

تناولت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، فوائد عُشبة الأشواجندا للتخلص من القلق والتوتر وما يصاحبهما من أعراض اكتئاب، وهو ما تداوله عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حقيقة هذا الأمر، وهل يُسمح لجميع الفئات تناول العُشبة أم هناك أشخص ممنوعين من تناولها؟.

تنمو عشبة الأشواجندا، أو الچينسنج الهندي، على ضاف النيل وفي براري الوطن العربي، وتُستخدم منذ القدم في الهند كنوع من علاجات الطب البديل، بحسب ما أكدته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، مشيرة في حديثها لـ«الوطن» إلى 7 فوائد لعُشبة الأشواجندا.

التقليل من القلق والتوتر

- التقليل من أعراض التوتر والقلق: أثبتت العديد من الدراسات قدرة عشبة الأشواجندا في التقليل من مستويات القلق والتوتر لدى الإنسان، من خلال تنظيم بعض الإشارات الكيميائية في الجهاز العصبي.

- خفض مستويات السكر في الدم: تلعب عشبة الأشواجندا دور هام في خفض مستويات السكر في الدم من خلال زيادة افراز هرمون الأنسولين.

- التقليل من أعراض الاكتئاب: تسهم عشبة الأشواجندا في التقليل من أعراض الاكتئاب، إذ أكدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص عشبة الأشواجندا انخفضت لديهم أعراض الاكتئاب بنسبة وصلت 80% تقريبًا.

مقاومة السرطان

- مقاومة الخلايا السرطانية: وجدت بعض الدراسات العلمية أن عشبة الاشواجندا قادرة على إبطاء عملية نمو الخلايا السرطانية في الجسم بطرق مختلفة.

- القدرة على محاربة عدوى الفيروسات أو البكتيريا.

وأكدت عبد الوهاب، ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول عُشبة الأشواجندا، لتحديد الكمية المسموح بتناولها حسب كل حالة، مشيرة إلى بعض الفئات الممنوعة من تناول الأشواجندا كالنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، والمصابين بأمراض المناعة الذاتية، والمصابين بالتهاب الغدة الدرقية.

طريقة استعمال عشبة الأشواجندا

ويُمكن تحضير عشبة الأشواجندا من خلال اتباع الخطوات التالية: