أمل وأمنية مكفوفتان تزينان قمة الأهلي والزمالك: «نشجع بقلبنا»

خطفت أمل وأمنية أشهر مشجعتين مكفوتين، الأضواء في مباراة القمة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض في السعودية، بحرصهما على مؤازرة المارد الأحمر.

ظهور لافت لـ الثنائي أمل وأمنية

في الدقيقة الـ57 من عمر الشوط الثاني من مباراة القمة، ظهرت الشقيقتان أمل وأمنية بوجه بشوش، تشجعان النادي الأهلي بقلبيهما، فقد تربى الثنائي على عشقه منذ الصغر، فلم تكن تلك المرة الأولى، فقد حرصتا على حضور أغلب مباريات الأهلي.

وكان ظهور الثنائي أمل وأمنية، ملفتًا للأنظار وحاز على إعجاب ملايين من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة.

الأهلي يكرم أمل وأمنية

وفي وقت سابق، كرم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أمل وأمنية، مشجعتي المارد الأحمر، بعدما التقتهما كاميرات التلفاز صدفة خلال تواجدهما في المدرجات بإحدى مباريات الفريق أمام إنبي.

لأهلي يُتوج بلقب كأس مصر للمرة 39 بعد فوزه على الزمالك

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة النهائية لكأس مصر، ليحقق فوزًا مستحقًا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 84 ليفتتح التسجيل عبر نجمه إمام عاشور، الذي سدد الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء، مُرسلًا إياها إلى شباك الزمالك.

وضاعف محمد أفشة النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليُعلن عن تتويج الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الرياضي 2023/2022.

وبهذا الفوز، يُعزز الأهي رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزًا بلقب كأس مصر، إذ وصل عدد ألقابه إلى 39 لقبًا، بينما حل الزمالك في المركز الثاني بـ28 لقبًا.