ما هو دعاء النبي في الطائف؟.. ردده وسترى العجائب

دعاء النبي في الطائف، ردده الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما ذهب من مكة وانتقل إلى الطائف، عقب وفاة عمه أبو طالب، وحينها تعرض النبي للإيذاء من قبل أهل الطائف، ومعه صديقه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فتوجه "المصطفى" إلى بستان و قال دعاء النبي في الطائف، في يليالٍ من شوال.

دعاء النبي في الطائف

وفي إطار الحديث عن دعاء النبي في الطائف، نستكمل ما تعرض له النبي في الطائف، إذ سلط أهلها عبيدهم ليسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصيحون به، واجتمعت الأهالي عليه، كما وجه سادة المدينة الصبيان بأن يقفوا صفين، وبدأوا في رجم النبي الكريم بالحجارة حتى أصابته احداها في رأسه الشريفة، كما أدموا قدمه برضخها بالحجارة، وذلك وفقا لما ذكرته الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية.

ما هو دعاء النبي في الطائف؟

وبخصوص دعاء النبي في الطائف، جاء عن الطبراني برجال ثقات عن عبدالله بن جعفر رضي اللَّه عنهما، أن المصطفى عليه أفضل الصلاوات وأتم السلام، عندما انصرف عن أهل الطائف أتى ظلّ شجرة فصلى ركعتين ثم ردد: «اللهم إني أشكوا إليك ضعف قوّتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عدوّ ملكته أمري إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالِ ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، مِن أن تُنزِل بي غضبك أو تُحِلَّ علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».