8 مارس تميمة حظ الأهلي في القمة.. التاريخ سر الفوز بالكأس

فرحة كبيرة سيطرت على عاشقي المارد الأحمر، بعد تغلبه على غريمه التقليدي، والفوز ببطولة كأس مصر نسخة 2022-2023 بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، خلال مباراة قوية من كلا الطرفين، ليحافظ الأهلي على حظه الجيد في مباريات القمة التي تقام يوم 8 مارس، ويبقى سجله فيها خاليا من الهزيمة

8 مارس تميمة حظ النادي الأهلي

يعد يوم 8 مارس تميمة حظ للنادي الأهلي خلال مواجهته مع نادي الزمالك، خاصة أن هذه المواجهة لم تكن الأولى في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في مثل هذا اليوم، وخلالها لم يتفوق الزمالك، بل كان الحظ الأوفر للمارد الأحمر، إذ فاز مرتين وتعادل مرة واحدة، وكان آخرها حصد بطولة كأس مصر.

بهدفين نظيفين، حقق المارد الأحمر فوزًا مهمة على غريمه التقليدي، وحصد بطولة كأس مصر للمرة 39 في تاريخه، يوم 8 مارس الحالي على ملعب الأول بارم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكانت هذه المواجهة هي الثالثة في مثل هذ اليوم.

مواجهات الأهلي والزمالك يوم 8 مارس

في 8 مارس عام 1949، كانت المرة الأولى التي تقابل فيها النادي الأهلي مع الزمالك، وكانت هي القمة رقم 65، وحينها فاز المارد الأحمر بهدف نظيف، سجله اللاعب محمود المهيلمي، لحساب منافسات بطولة دوري القاهرة، بينما في عام 1981 في مثل هذا اليوم أقيمت القمة رقم 139، ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما يعني أن المارد الأحمر لم يسبق له تلقي أي هزيمة أمام الأبيض في ذلك اليوم.