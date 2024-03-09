«عايزة استفزه».. منى عبدالوهاب تحلم باستضافة هذا الفنان في برنامجها

إطلالة ملكية ساحرة وأسلوب جرئ، حضور طاغ تطل به الإعلامية منى عبد الوهاب خلال شهر رمضان 2024 على خشبة المسرح في برنامج جديد تواصل خلاله لقاءاتها القوية مع أبرز نجوم الفن والغناء، لكن لطالما كان لها أمنية تبحث عن تحقيقها في برامجها، فهل ستحدث هذا العام؟

فنان تنتظر منى عبدالوهاب استضافته

«عايزة استضيفه عشان استفزه»، هكذا عبرت منى عبدالوهاب عن رغبتها الشديدة في استضافة الفنان محمد رمضان، عندما طُرح عليها سؤال «نفسك تستضيفي مين في البرنامج بتاعك؟»، لتجيب بأنها لديها فضول كبير حول حياة الفنان محمد رمضان، لما حققه من نجاحات كبيرة في وقت قياسي.

«نفسي أسأله 500 سؤال».. هكذا أجابت «عبدالوهاب» عن السؤال موضحة أنّ استضافته تعد رغبة ملحة بالنسبة لها، تبحث خلالها عن فرصة لتوضيح علامات استفهام عدة، تدور حول مسيرته الطويلة والمزدحمة بالعديد من النجاحات على الأصعدة كافة.

سبب رغبة منى عبدالوهاب في استضافة محمد رمضان

وعن سر تلك الرغبة، قالت: «أرى أنّ محمد رمضان مثالًا يحتذى به في العديد من المواقف، ليس فقط على مستوى الفن، ولكن أيضًا على مستوى الحياة الاجتماعية، فأعلم أنه بار بأهله بشكل كبير، إلى جانب ذلك تمسكه الشديد بحلمه، الذي يحققه يومًا تلو الآخر».

وكشف أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن بوستر برنامج «على المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب في رمضان 2024، ضمن سلسلة البرامج الحوارية الجريئة التي اعتادت تقديمها كل عام.