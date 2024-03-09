«ملحقش يشوفها».. ابنة محمد عبد الإله تتسلم تكريمه في يوم الشهيد

حرمته العناصر التكفيرية من رؤية صغيرته التي جاءت إلى الدنيا بعد استشهاده، لتعيش في ظل سيرته العطرة، «آيلا» ابنة البطل الشهيد مقدم محمد عبد الإله صالح، استلمت بدلًا عنه التكريم اليوم، في أثناء فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد تحت عنوان «ويبقى الأثر»، لمواساة أبناء الشهداء، لتظل تردد جملة «بابا الشهيد» وهي مرفوعة الرأس بعد أنّ قدم والدها ؤوحه فداءً للوطن.

3 نساء استلمن تكريم البطل الراحل

3 نساء لعبن دورًا كبيرًا في حياة البطل محمد عبد الإله، واستلمن اليوم، التكريم ووسام الشرف والكرامة، بعد أنّ دونت بطولته بحروف من نور، وارتويت أرض البلاد بدمائه الشريفة، وهن «والدته وزوجته وابنته آيلا التي فارق الحياة قبل ولادتها».

استشهد برصاصة غدر أثناء الدفاع عن الوطن

البطل محمد عبد الإله، استشهد في يوم 19-11-2022، في أثناء تنفيذه مداهمة للعناصر التكفيرية بالمدرسة الثانوية الصناعية بالقنطرة شرق، إذ أصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده.

حصل البطل الشهيد مقدم محمد عبد الإله صالح،على رتبة «مقدم» بشكل استثنائي بعد استشهاده، وأُطلق اسمه على المدرسة الثانوية الصناعية بالقنطرة شرق، ودُفن في مسقط رأسه في قرية «الشوايكه بمحافظة الشرقية»، بعد جنازة عسكرية مُهيبة شارك فيها محافظ الشرقية.

وتكريمًا له وتخليدًا لبطولاته وتضحياته، أصبح الشهيد مقدم محمد عبد الإله صالح، حكاية يفتخر بها الجميع، وأدرج في قائمة الشرف الوطني المصري في «باب القوات المسلحة» من 11-1-2024، بعد أنُ منح اسمه «قلادة تاميكوم من الطبقة الذهبية».