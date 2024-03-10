من له حق الادعاء مدنيا وطلب التعويض؟.. قانوني يجيب

يعتبر الادعاء المدني من الركائز الأساسية لمعظم القضايا المرفوعة أمام محاكم الجنح والجنايات، حيث إنها تعتبر مكملاً لها، فعندما يصاب مواطن في جنحة ضرب فإن المتهم يجازى جنائياً بنص قانون العقوبات وللمجني عليه أيضا أن يطلب التعويض المادي عما أصابه من ضرر، ونرصد لكم في السطور التالية من له حق الادعاء مدنياً.

طلب المجني عليه تعويضا

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن الادعاء المدني يقصد به باختصار طلب المجني عليه تعويضاً مادياً عما أصابه من ضرر، نتيجة ما ارتكبه المتهم في القضية، مشيراً إلى أنه يمكن لغير المجني عليه أن يطلب تعويضاً إذا تسبب بفعله في أحداث ضرر للغير.

السند القانوني للتعويض

وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا طبقاً لنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت «لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء، وإذا تم رفض طلبه يجوز له الطعن على قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلامه بالقرار.