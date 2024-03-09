قيادي بحزب «مصر القومي»: الدولة تقدر بطولات الشهداء ودفاعهم عن تراب الوطن

وجّه حسام حسن أمين أكتوبر بحزب مصر القومي، تحية تقدير واعتزاز للشهيد المصري في يومه الذي يوافق 9 مارس من كل عام، قائلا: أبطال مصر وشهداؤها قدموا أبرز وأخلص العبر والدروس للدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الشعب المصري يُقدر الدور الثمين الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب.

وأوضح في بيان، أن جنود مصر وأبطالها يواصلون تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، ومصر لا تنسى شهداءها الأبرار، وأسرهم وذويهم دائمًا في قلب ووجدان الدولة المصرية، والتي لا تدع مجالاً إلا وتحرص على رد الجميل لأسر الشهداء على ما بذلوه فداء للوطن، لافتا إلى حرص الرئيس السيسي على حضور احتفالية يوم الشهيد كل عام.

تقدير الرئيس السيسي واحتفائه بتضحيات الشهداء

وأشار إلى تقدير الرئيس السيسي واحتفائه بتضحيات الشهداء وتكريم أرواحهم وذويهم عاما بعد آخر، بما يؤكد استمرار الفخر والتقدير بمسيرة هؤلاء الأبطال من جانب القيادة السياسية.

وشدد أن مصر تمكنت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة من اجتياز تحديات صعبة، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية وصون التراب الوطني، وحماية مقدرات الشعب، التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ.

واختتم: أدعو الله أن يحفظ مصر وقيادتها ويرحم شهداءها الذي تصدوا للاحتلال الإسرائيلي واستطاعوا استعادة سيناء ثم تصدوا للإرهاب وحافظوا على وحدة الوطن.