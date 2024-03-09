والد الشهيد العقيد أركان حرب عاصم عصام الدين: كان شعاره التميز

قال محمد عصام الدين، والد الشهيد العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين، إن نجله أول أبنائه، ومنذ صغره وهو جاد في حياته، وتفوق من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، لافتا إلى أنه حصل على مجموع عالٍ في الثانوية العامة، لكنه كان يأمل أن يلتحق بالخدمة العسكرية ويصبح ضابطا بالجيش، ويصبح متميزا في عمله العسكري، وكان هذا شعاره دائما.

والد الشهيد: نجلي فضل المشاركة في الصاعقة

وأضاف «عصام الدي»ن، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن نجله فضل المشاركة في القوات الخاصة «الصاعقة»، وبعد كد وتعب بالإضافة إلى لياقته البدنية، وصل إليها، لافتا إلى أن زملاء وقادته أشادوا بالتزامه وإقدامه، بالإضافة إلى حصوله على حوالي 95% من فرق الجيش كلها.

وأوضح محمد عصام الدين: «نجلي الشهيد حصل على فرق قادة سرايا وقفزة حرة وقادة الكتائب، وأخد أركان حرب من مصر وأمريكا، وحصل على الفرق الخاصة من مصر وأمريكا، وكان متفوقا وشعاره الأهم أن يكون ضابطا متميزا».