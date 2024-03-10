شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي بخان يونس كتب: محمد عزالدين 06:54 ص | الأحد 10 مارس 2024 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء وسقوط مصابين جراء قصف إسرائيلي على منطقة المواصي، في خان يونس بقطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جو بايدن: من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مراسل «في المساء مع قصواء»: معبر رفح مفتوح على مدار الساعة لدعم قطاع غزة التقطته الأقمار الصناعية... الاحتلال الإسرائيلي يشق طريقا يقسم قطاع غزة إلى نصفين دعا لإبادة غزة.. مقتل ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتحدث باسم «الأونروا»: إسرائيل حولت غزة إلى مكان غير صالح للحياة لفرض التهجير القسري والطوعي هل ستعود «الأونروا» بكامل طاقتها لاستئناف العمل في غزة؟ غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين