«الأرصاد»: أجواء شتوية دافئة على جميع أنحاء الجمهورية اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتمتع اليوم بأجواء شتوية دافئة على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس باردٌ ليلًا على أغلب الأنحاء.

اعتدال الملاحة البحرية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، إذ إنّ حركة الأمواج على البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاعها من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وشمالية شرقية أحيانًا، وعن حالة البحر الأحمر فإنّ حركة الأمواج معتدلة وارتفاعها الموج من متر إلى 1.5 أمتاروالرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية فقد سجلت كالتالي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 15

أكتوبر العظمى 23 والصغرى 14

بنهــــا العظمى 23 والصغرى 15

دمنهور العظمى 22 والصغرى 14

وادي النطرون العظمى 23 والصغرى 14

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 22 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 23 والصغرى 13

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

دمياط العظمى 20 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13

السويس العظمى 23 والصغرى 12

العريش العظمى 20 والصغرى 10

رفح العظمى 20 والصغرى 9

رأس سدر العظمى 25 والصغرى 13

نخل العظمى 21 والصغرى 6

كاترين العظمى 20 والصغرى 4

الطور العظمى 25 والصغرى 14

طابا العظمى 23 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

العلمين الجديدة العظمى 20 والصغرى 11

مطروح العظمى 19 والصغرى 10

السلوم العظمى 19 والصغرى 9

سيوة العظمى 23 والصغرى 9

رأس غارب العظمى 28 والصغرى 17

الغردقة العظمى 27 والصغرى 16

سفاجا العظمى 27 والصغرى 17

مرسى علم العظمى 27 والصغرى 16

شلاتين العظمى 29 والصغرى 18

حلايب العظمى 29 والصغرى 19

أبو رماد العظمى 30 والصغرى 18

رأس حدربة العظمى 30 والصغرى 18

الفيوم العظمى 26 والصغرى 11

بني سويف العظمى 26 والصغرى 11

المنيا العظمى 27 والصغرى 10

أسيوط العظمى 29 والصغرى 11

سوهاج العظمى 31 والصغرى 13

قنا العظمى 32 والصغرى 15

الأقصر العظمى 34 والصغرى 16

أسوان العظمى 36 والصغرى 16

الوادي العظمى الجديد 33 والصغرى 12

أبوسمبل العظمى 38 والصغرى 17