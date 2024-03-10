والدة الشهيد محمد العزب: سعيدة بتكريم الرئيس السيسي (فيديو)

قالت والدة البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، إنّ ابنها استشهد في تفجير عبوة ناسفة في كرم القواديس شمال سيناء في معركة مصر ضد الإرهاب، حيث كان في مأمورية تمشيط واكتشف وجود 3 عبوات ناسفة نجح في فك 2 منها ولكن الـ3 كانت الأصعب وتسببت في استشهاده.

وأضافت والدة الشهيد خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى المصرية»، أنّ الشهيد محمد كان منذ صغره متفوقا وحافظا للقرآن الكريم وكان لديه بصمة في المدارس والكلية الحربية وكان له بصمة في كل مكان.

وتابعت أنّ الشهيد كان لديه علاقات جيدة مع كل طوائف المجتمع: «كان ياخذ من كل بستان زهرة فكان يمشي مع كل واحد ياخذ منه الكويس، وكان بيقدم خدمات إنسانية كتير».

تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدة الشهيد محمد العزب

وأوضحت أنّ ابنها لم يوضح لها الأوضاع غير المستقرة في سيناء كي لا تشعر بالقلق، ولم يخبرها بأنّه يشعر بقرب استشهاده، معربة عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.