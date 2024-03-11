برنامج غذائي لنجوم الكرة في رمضان.. إذا كنت رياضيا افعل مثلهم

مع حلول شهر رمضان المعظم، يواجه لاعبو كرة القدم المسلمون تحديًا فريدًا، ما بين واجبهم الديني ورغبتهم في الحفاظ على لياقتهم البدنية والأداء الاستثنائي، خلال المباريات التي تقام خلال نهار رمضان 2024، لذلك تهدف الأندية إلى اعتماد نظام غذائي خاص للاعبيها المسلمين في رمضان، للحفاظ على جاهزيتهم بشكل دائم.. فما تفاصيل هذا النظام؟.

يهدم تقرير «ميرور» البريطانية، المعتقدات السائدة حول ضرورة تقليل كميات الأكل من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للجسم، فبالتأكيد هناك ضرورة لتناول وجبات كاملة بعناصر غذائية معتدلة، من أجل ضمان الحفاظ على اللياقة البدنية داخل الملعب، ويأتي النظام على النحو التالي:

1. التركيز على السوائل

شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار، إلى جانب ذلك تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والطماطم، مع تجنب المشروبات التي تُسبب الجفاف مثل الكافيين والمشروبات الغازية.

2. تناول وجبات غنية بالطاقة

التقرير يبرز أهمية تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والشوفان والبطاطا الحلوة، مع تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والسمك والبيض، إلى جانب الحصول على قدر من الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

3. تقسيم الوجبات

يتناول لاعبي كرة القدم، وجبات صغيرة لكنها متكررة على مدار اليوم، بدلاً من الحصول على 3 وجبات رئيسية فقط، مع التركيز على الأطعمة سهلة الهضم مثل الفواكه والخضروات والزبادي.

4. تجنب الأطعمة الثقيلة

من الضروري قبل المباريات الهامة خاصة، تجنب تناول أي أطعمة مقلية أو دهنية، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة، وتجنب جميع الوجبات التي قد تتسبب في عسر الهضم مثل البقوليات.

5. النوم الكافي:

إلى جانب النظام الغذائي المعتدل، من الضروري أيضًا الحصول على قسط كاف من النوم، من أجل الحفاظ على الطاقة والأداء الرياضي، إذ يُنصح بالنوم 8 ساعات على الأقل في اليوم.

6. ممارسة الرياضة بانتظام:

من الأفضل ممارسة الرياضة في ساعات المساء بعد الإفطار، ولكن حال حدوث عكس ذلك، سيساعد النظام الغذائي المعتدل على تحسين الأداء وعدم الشعور بالإرهاق والوهن، وقبل كل ذلك يجب استشارة طبيب تعذية مختص لوضع نظام غذائي معتدل يناسب جميع الأعمار والفئات.