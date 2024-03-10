تحسين رواتب وتقليل ساعات عمل.. امتيازات من الحكومة للموظفين بمناسبة رمضان

وافقت الحكومة على حزمة إصلاحات وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ومنها الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين

ووافقت الحكومة على ما وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتشمل القرارات:

- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

- الإدارة المحلية.

- الهيئات العامة الخدمية.

- الكادرات الخاصة.

- الهيئات العامة الاقتصادية سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تقليل ساعات العمل للموظفين خلال شهررمضان الكريم

كما وافقت الحكومة على تقليل ساعات العمل للموظفين خلال شهررمضان الكريم، لتكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.