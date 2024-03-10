«الرئاسي الليبي»: ندعم أي توافق بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعم المجلس لأي توافق بين الأطراف السياسية لإجراء العملية الانتخابية، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

لجنة فنية لحل بعض الإشكاليات

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الحوار الليبي، أنَّ النتائج التي توصلنا لها اليوم ترتقي إلى طموح الليبيين في إجراء الانتخابات.

وتابع محمد المنفي: «اتفقنا على تشكيل لجنة فنية لحل بعض الإشكاليات، واجتماع قريب سينعقد لاستكمال الخطوات».