باستخدام أدوات بسيطة.. كيف نستقبل رمضان بديكور جديد ومبتكر؟

يمكنك تجديد ديكور منزلك باستخدام أدوات بسيطة للغاية ورخيصة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، كما أوضحت متخصصة بمجال الديكور المنزلي، في حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «dmc».

في هذا السياق، قالت مها أبو سليمان، مصممة ديكور، إنَّها تدير مشروعها الخاص الذي يقوم على إعادة استخدام أشياء متوافرة في المنزل وإخراجها في شكل جديد، مثل «القلة» و«الطبلة»، عبر تزيينها وتلوينها ويمكننا عملها في بيوتنا لإضفاء روح البهجة والفرحة لشهر رمضان.

وأضافت «أبوسليمان»، أنَّ أي شيء لم تعد تستخدمه في البيت مثل «أطباق» أو حتى فانوس قديم، يمكنك إعادة تدويره لاستخدامه مرة أخرى عبر تلوينه بـ لمساتك الخاصة والتكاليف بسيطة للغاية.

وتابعت مصممة الديكور: «هناك مصانع مصرية نستلم منها منتجات لإعادة تدويرها وتلوينها فيما يوجد بعض من منتجاتنا نصنعها بأنفسنا، اليوتيوب مش سايب حد، ويمكننا تعلم تلوين الفخار والفوانيس من المقاطع المختلفة على الموقع، وما هي الخامات والألوان المناسبة».