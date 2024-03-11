مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، من أكثر ما يشغل بال أهالي المحافظة، إذ يوافق اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، ويرغب البعض في معرفة موعد أذان الفجر، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، في الساعة 4:44 صباحًا ومعه بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، في الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 7:20 مساءً.

يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ، في أول أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و38 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.