بدأت منذ قليل.. فضل أول ليلة من شهر رمضان «ينظر الله إلينا فيها»

بدأت منذ قليل أولى ليالي شهر رمضان المبارك، وهي ليلة ينتظرها المسلمون في كل بقاع الأرض، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وتبدأ أول ليلة من شهر رمضان، من مغرب اليوم الأحد حتى فجر يوم الاثنين، ويسأل كثير من الناس عن فضل أول ليلة من شهر رمضان، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

فضل أول ليلة من شهر رمضان

وقال هاني التمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في حديث سابق له يتحدث فيه عن فضل أول ليلة من شهر رمضان إن الله عز وجل أنعَم على عِبادِه بمَواسِمَ مِن الخيراتِ يَحصُلون فيها بسَببِ الأعمالِ الصَّالحةِ القليلةِ على الثَّوابِ الكثيرِ مِن عندِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ومِن نِعَمِه سُبحانَه أيضًا أنْ سَخَّر الله لهم مِن الأسبابِ ما يُعينُهم على أدائِها على الوجْهِ الأكمَلِ لها.

وأضاف التمام خلال حديثه عن فضل أول ليلة من شهر رمضان، أن هذه الليلة المباركة ينظر فيها الله عز وجل إلينا، ويجب على كل مسلم أن يحرص على أن يراه الله بأفعال تقربه منه ، حتى تنال الرحمة والمغفرة، ومن نظر الله إليه لا يعذبه، مستشهدا بما رود عن الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا كانَت أوَّلُ ليلةٍ من رمَضانَ صُفِّدتِ الشَّياطينُ ومَردةُ الجِنِّ وغلِّقت أبَوابُ النَّارِ فلم يُفتَحْ منها بابٌ وفُتِحت أبوابُ الجنَّةِ فلم يُغلَقْ منها بابٌ ونادى منادٍ يا باغيَ الخيرِ أقبِلْ ويا باغيَ الشَّرِّ أقصِر وللَّهِ عتقاءُ منَ النَّارِ وذلِك في كلِّ ليلةٍ».

أول ليلة من شهر رمضان

ولفت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر خلال الحديث عن فضل أول ليلة من شهر رمضان، إلى أن هذه الليلة هي بداية للخير والنفحات الرمضانية، لذلك على كل مسلم أن يغتمنها ويسعى للفوز بها حتى يعتقه الله عز وجل من النار، ويكسب بها شهر رمضان في هذا العام.