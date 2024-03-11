مع إعلان دار الإفتاء المصرية، بأنّ اليوم، هو أول أيام شهر رمضان، يرغب أبناء محافظة الشرقية، في معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، لأداء الفريضة في وقتها المحدد، والحرص على قراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم الخدمات المختلفة لقرائها كافة، نوضح في التقرير التالي، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، حيث تستقبل المساجد، ملايين المسلمين بمختلف مراكز المحافظة التي يبلغ عددها 19 مركزًا ويتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، في تمام الساعة السادسة مساءً ودقيقة واحدة، ويبلغ عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 13 ساعة و38 دقيقة، وذلك حسب إمساكية محافظة الشرقية.

موعد الإفطار في الشرقية اليوم

ومع حلول موعد الإفطار، يبدأ الصائمون عادة، بتناول التمر واللبن ثم يأدون صلاة المغرب، وبعد الانتهاء من أداء الفريضة، يعودون لتناول طعام الإفطار في أجواء تطغى عليها البهجة والسعادة بقدوم الشهر الفضيل.