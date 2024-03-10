ساعات قليلة تفصل الجمهور والمتابعين، عن مشاهدة أعمال المارثون الرمضاني 2024، وبدأ البعض يبحث عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل المعلم على قناة الحياة.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل المعلم على قناة الحياة

وجاءت موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل المعلم على قناة الحياة، غدا في تمام الساعة 9:45 مساءا.

بينما ستنقل أيضا منصة واتش الرقمية، مسلسل المعلم، خلال أيام شهر رمضان الكريم.

تفاصيل مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسي لدراما العمل، حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

ويشارك في بطولة العمل مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.