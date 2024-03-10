دعاء لأبي المتوفى أول يوم رمضان.. من أفضل الأعمال التي تدخل على قبره

الإكثار من الأدعية من الأمور المستحبة في رمضان، وهناك أدعية كثيرة لأمور مختلفة في الحياة، منها دعاء لأبي المتوفى أول يوم رمضان، وهي أيضاً من الأمور التي يهتم بها الكثير من المقربين منه، إذ يُلح المسلمين في الدعاء خلال شهر رمضان في كل ما يتمنونه من أمور الدنيا والآخرة لنفسهم ولغيرهم، خصوصًا للمتوفين الذين انقطعت أعمالهم عن الدنيا ولا ينفعهم سوى عمل الخير والدعاء لهم.

دعاء لأبي المتوفى أول يوم رمضان

دعاء لأبي المتوفى أول يوم رمضان، من أفضل الأعمال المقدمة للميت، استنادا إلى ما جاء في الكتاب العزيز وسُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن دعاء الصائم مستجاب، ومن هنا فإن دعاء للميت في رمضان يكون من حظ المتوفى ليخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله عز وجل عن سيئاته، وينال المتوفى عفو الله تعالى ورحمته.

دعاء لأبي المتوفى أول يوم رمضان وصيغته

ويمكن ترديد دعاء لأبي المتوفى أول يوم رمضان، بأي صيغة، فلا يوجد أي دليل شرعي بتخصيص صيغة محددة للدعاء للميت، حيث إن الدعاء هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن التخفيف بها عن المتوفى في قبره، ويصله الدعاء ويرفع عنه العذاب ويُنير له القبر ويؤنس وحشته ووحدته، ويمكن أن يردد بالصيغ التالية:

ـ اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

ـ اللهم اجعل من رحل من حياتنا وترك في قلوبنا ألم الفراق في جنات النعيم.. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار.. ربنا اغفر له وارحمه إنك أرحم الراحمين.

ـ اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

ـ اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.