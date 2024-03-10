دعاء لأولادي أول يوم رمضان.. «اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا»

يكثر المسلمون من الطاعات والعبادات، ومن بينها الدعاء، خاصة وأنه عبادة مستحبة كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يرغب البعض في ترديد الأدعية لأبنائهم، لذلك يبحث البعض عن دعاء لأولادي أول يوم رمضان.

دعاء لأولادي أول يوم رمضان

أكد العلماء أنه لا صيغة ثابتة لدعاء لأولادي أول يوم رمضان، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، وترديد الصيغة المناسبة في دعاء لأولادي أول يوم رمضان.

تعرف على دعاء لأولادي أول يوم رمضان

ويردد البعض في دعاء لأولادي أول يوم رمضان التالي:

- اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقا كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، وارزقهم عمرا مديدا، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، اللهم يا عزيز يا جبار.

- اللّهم اجعلهم من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذل إلا لك والمجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك.

دعاء أولادي أول يوم رمضان

ويقول البعض في دعاء لأولادي أول يوم رمضان التالي:

- اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

- اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم.

- اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك. اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.