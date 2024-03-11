مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر رمضان أمس، ليكون اليوم، أول أيام الشهر الكريم وأمس الأحد هو المكمل لشهر شعبان، وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في أسيوط الاثنين 11-3-2024.

مواقيت الصلاة في أسيوط الاثنين 11-3-2024

وأضافت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن مواقيت الصلاة الخاصة في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024، تبدأ من أذان الفجر بعد الإمساك الساعة 4 صباحا و25 دقيقة، وجاءت مواقيت الصلاة كالآتي:

- موعد صلاة الفجر في أسيوط: ترفع صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و45 دقيقة

- موعد صلاة الظهر في أسيوط: ترفع صلاة الظهر الساعة 12 مساءً و5 دقائق

- موعد صلاة العصر في أسيوط: ترفع صلاة العصر الساعة 3 مساءً و29 دقيقة

- موعد صلاة المغرب في أسيوط: ترفع صلاة المغرب الساعة 6 مساءً و2 دقيقة

- موعد صلاة العشاء في أسيوط: ترفع صلاة العشاء الساعة 7 مساءً و17 دقيقة

ساعات الصيام في أسيوط الاثنين 11-3-2021

وجاءت ساعات الصيام الخاصة بيوم الاثنين 11-3-2024 كالآتي:

تكون الساعات الخاصة بالصيام بداية من صلاة الفجر الساعة حتى صلاة المغرب، 13ساعة و37 دقيقة.