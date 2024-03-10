أفعال لن تصدق أنها لا تُفسد الصيام في رمضان.. أبرزها «الكُحل»

تزامنا مع إعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق 10 مارس 2024، هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون غدا الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في جمهورية مصر العربية، نشرت الإفتاء بعض العادات التي يظن الكثيرون أنها تفسد الصيام، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.

تحت عنوان «مباحات الصيام»، كشف الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفعال يظن الكثيرون أنها تفسد الصيام خلال شهر رمضان، ولكنها في الحقيقة من مباحات الصيام.

أفعال لا تؤثر على صحة الصيام في نهار رمضان

الشيخ أحمد ممدوح، كشف عبر مقطع مصور تم بثه على حساب دار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك» عن خمسة أفعال لا تُفسد الصيام، رغم اعتقاد البعض أنها غير ذلك، وذلك تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المباحات لا تنحصر ولا تعد، إلا أنه كشف عن الأفعال التي يظن الناس أنها تؤثر على صحة الصيام، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

تعرف على مباحات الصيام في رمضان

(1) الكُحل:

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بعض النساء تظن أن الكُحل يفسد الصيام، ولكنه ليس كذلك.

(2) الحقن

أكد الشيخ أحمد ممدوح أن حقنة العضل أو حقنة الوريد حتى لو كانت للتغذية خلال فترة الصيام لا تُفسده ولا تؤثر عليه.

(3) النوم:

أشار ممدوح إلى أن كثرة النوم خلال نهار رمضان لا تؤثر على صحة الصيام.

(4) قطرة العين:

أوضح الشيخ أحمد ممدوح أن قطرة العين لا تفسد الصيام حتى لو وُجد طعمها في الحلق.

(5) السواك

إن استخدام السواك خلال الصيام لا يؤثر عليه أو يفسده.