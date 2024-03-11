الوجبة المثالية للسحور.. مشبعة وصحية لا تفوتها

وجبة السحور هي من الوجبات الأساسية للصائمين خلال شهر رمضان، لأنها تساعدهم على مقاومة الصيام لساعات طولية والتغلب على الجوع والعطش، بالإضافة لتسهيل أداء العمليات الحيوية والمشاركة بالأنشطة الحياتية، ويفضل تأخير تناولها لقرب أذان الفجر.

ومن الضروري احتواء وجبة السحور على أطعمة تساعد على الشعور بالشبع، وعناصر غذائية ضرورية لضمان عدم دخول الصائم في حالة تعب وفقدان المقدرة على مواصلة اليوم، خلال فترة الصيام، والتحكم في مستوى السكر في الدم.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، الوجبة المثالية للسحور في رمضان، كما أوضح استشاري التغذية العلاجية، الدكتور شادي عبد العال، يمكن للسحور أن يحتوي على "الفول والبيض والجبنة القريش"، للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بها.

طبق الفول مهم على السحور

يعد طبق الفول أهم عناصر وجبة السحور، لأنه مصدر رائع للبروتين النباتي، ويعمل على ملء المعدة والشعور بالشبع لساعات طويلة بعد الإمساك عن الطعام، كما أن كمية البروتينات الموجودة به تمنح القدرة التي تساعد على تحمل المجهود، ومن الأفضل استبدال الملح بالقليل من عصير الليمون وزيت الزيتون بدلًا من العادي.

الوجبة المثالية للسحور منها البيض

البيض المسلوق مصدر منخفض السعرات وعال في القيمة الغذائية للحصول على البروتينات التي يحتاجها الجسم، كما أنه يمد الصائم بطاقة عالية طوال فترة الصيام.

تناول الجبن القريش على السحور

الجنبة القريش عالية في العناصر الغذائية، وهي عنصر مهم في وجبة السحور، إذ يعد نوع الجنبة من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين بطيء الإمتصاص، مما يشعر الشخص بالشبع طوال فترة الصيام.