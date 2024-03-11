تحذير من مشروب على الإفطار في رمضان يدمر المعدة.. ابتعد عنه
كتب:
أمنية شريف
02:47 ص | الإثنين 11 مارس 2024
تحذير من مشروب على الإفطار في رمضان- صورة تعبيرية للمشروب
يستعد الناس لاستقبال أولى ساعات الصيام، وهناك الكثير من الأفعال الخاطئة التي يفعلونها، لا سيما أن هناك تحذيرا من عصائر الفاكهة المحلاة على الإفطار في رمضان، إذ أن هذا التصرف يتسبب في أزمات صحية عديدة، بسبب تأثيره على المعدة، ويعتبر من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الصائم عقب الأذان، لذلك يجب تجنبه حتى لا يتأثر الجسم بمضاعفات خطيرة.
تحذير من عصائر الفاكهة على الإفطار في رمضان
تناول عصائر الفاكهة المحلاة على الإفطار يعتبر من الأخطاء التي يقع فيها الصائم، وهو ما عبر عنه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن من المفترض شراب كوب من الماء على الإفطار مع الانتظار على تناول الطعام حتى لا يتأثر الجسم، وبهذه الطريقة يسمح الشخص لجسمه بأن يستعد قوته بعيدًا عن التأثير عليه بالفواكة المختلفة.
احذر تناول مشروب عصائر الفواكه على الإفطار في رمضان
وأوضح العديد من المخاطر للعصائر المحلاة، أهمها أنها ذات لون وطعم صناعي، وتتمثل الأضرار في:
- حصول الجسم على كمية عالية من السكريات ما يؤدي إلى هبوط الدورة الدموية.
- تعمل عصائر الفاكهة المحلاة على الإصابة بالسمنة.
- يجب الابتعاد عن تناول مشروب عصائر الفاكهة على الإفطار في رمضان، لتجنب الإصابة بمشاكل صحية تؤثر على الكلى.
- لاحتوائها على مواد صناعية قد تدمر المعدة، بسبب أنها تعمل على الاضطرابات الهضمية، لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية العالية.
- ونصح لتجنب ارتفاع السكر أو الكوليسترول يجب الابتعاد عن تناول تلك الفواكه المحلاة.