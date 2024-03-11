مسلسل المعلم الحلقة الأولى.. أحداث حزينة لمصطفى شعبان تغير حياته

دراما اجتماعية تشويقية، تفصلنا عن مسلسل المعلم الحلقة الأولى، حيث ينافس الفنان مصطفى شعبان هذا العام بعمل مختلف عن كل الأعوام السابقة بتوقيع المخرج مرقس عادل.

مسلسل المعلم الحلقة الأولى

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مواعيد عرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان على قناة الحياة، المكون من 30 حلقة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء.

ومن المقرر أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة الأولى، أحداث تشويقية وتتغير حياة الشخصية الأساسية التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بعد وفاة أحد والديه بصورة مفاجئة، فتبدأ الأحداث تأخذ مسارا آخر.

وستقوم منصة واتش إت الرقمية، بإتاحة جميع حلقات مسلسل المعلم، طوال شهر رمضان، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته في جميع الأوقات.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.